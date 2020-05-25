"حمام كليوباترا".. أبرز مزارات مطروح التي حرم كورونا المواطنين منها

يقصده الأهالى وزائرو مطروح فى عيد الفطر المبارك، حيث كان "حمام كليوباترا" يفتح فى العام الماضى صباحا ومساء بعد تطويره إلا أن فى عيد الفطر حرم المواطنون من زيارته بسبب الغلق الناتج عن فيروس كورونا.

ويعد "حمام كليوباترا" علامة من علامات مطروح السياحية، ويرجع تاريخه إلى العصور القديمة ويقال إنه أطلق عليه هذا الاسم نسبة لكليوباترا ملكة مصر التى كانت تستجم فيه خلال زيارتها لمطروح وسواحلها.

ويضم "حمام كليوباترا" صخرة ضخمة مجوفة من الداخل بها صخور يجلس عليها الزائرين، وتقع على ساحل البحر مباشرة غرب مدينة مرسى مطروح، وتدخل مياه البحر من إتجاه وتخرج من إتجاه آخر.

وفى عام 2019 طورته محافظة مطروح، وأجرت لها مشاية مدبشة بالصخر الجبلى ومدخل كبير وتصميم تمثال للملكة كليوباترا، وافتتحه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح السابق، كما أنشئ ممر زجاجى فى نهاية المشاية، حتى تصل فى نهايتها إلى داخل الحمام.

ومن خلال أعمال التطوير التى لحقت بالحمام، وضع مهندسون متخصصون نظام الصوت والضوء للحمام، فى الفترة المسائية، وكان يستقبل مئات الزائرين يوميا فى موسم صيف 2019.

ويعتبر حمام كليوباترا من المقاصد السياحية لأهالى مطروح فى الأعياد والمناسبات حيث يذهب إليها الشباب والأسر بأطفالهم، ويستمتعون بالحمام وزيارته، كما يلتقطون الصور التذكارية على البحر مع المناظر الطبيعية التى يتمتع بها الحمام والصخور الملاصقة له.