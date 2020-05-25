شريهان تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا: أنيقة الفن المصري

وجهت الفنانة شريهان، رسالة دعم للفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد إعلان الأخيرة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت شريهان صورة تجمها بالجداوي، معلقة عليها: "كوني بخير أرجوكي يا أنيقة الفن المصري.. قومي لنا جميعاً بالسلامة يا أم أميرة صغيرتي وحبيبتي وابنة قلبي، كوني بخير يا جدة روضة الجميلة".

وتابعت: "انهضي يا أمي بمنتهى الخير والصحة والحب كعادتك.. انهضي حبيبتي كعادتك بمنتهى الإيمان والإرادة والصمود والقوة والعزيمة والفن الراقي.. يا رب ".