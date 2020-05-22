شريهان عن "الاختيار": ملحمة وطنية لأبناء مصر الشرفاء

أشادت الفنانة ِشريهان، بأحداث مسلسل الاختيار، وبالتحديد الحلقة رقم 28 التي أظهرت ملحمة "معركة البرث" وبسالة وشجاعة ضباط وجنود الكتيبة 103 بقيادة الشهيد أحمد منسي.

وكتبت "شريهان"، عبر حسابها على موقع تويتر: ملحمة وطنية عظيمة لأبناء مصر الشرفاء خير أجناد الأرض من أبناء القوات المسلحة نسجها وجسدها فنياً ببراعة وجدارة وإبداع جميع القائمين على مسلسل الاختيار.

وتابعت: "شكراً شكراً شكراً جميع القائمين على مسلسل الاختيار أبدعتم بمنتهى الإبداع والفن ودونتوا لأبنائنا والتاريخ والعالم أجمع".

مسلسل الاختيار والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يتناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏