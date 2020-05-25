الحلفاوي عن إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا: الفن المهنة الأخطر بعد الطب

ناشد الفنان نبيل الحلفاوي، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الساعات الماضية.

وعلق "الحلفاوي"، من خلال تغريدة له على الإصابة قائلا إن التمثيل أصبح هو المهنة الأكثر خطورة بعد الطب بسبب تعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء التمثيل خاصة للفنانين كبار السن وهم الأكثر عرضة للمرض لضعف مناعتهم.

وجاءت تدوينة الحلفاوي على حسابه على موقع التواصل الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" كالآتي: "ندعو الله أن يلطف بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ويمن عليها بالشفاء. صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل. وخاصة بالنسبة لكبار السن".

وكانت مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه جرى نقل الفنانة إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية.