نبيل الحلفاوي يطالب بقراءة الفاتحة على الشهداء عقب حلقة "الاختيار"

طالب الفنان نبيل الحلفاوي الجمهور ومتابعي مسلسل "الاختيار"، بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن عقب إذاعة الحلقة الثامنة والعشرين من المسلسل، والتي جسدت بطولة رجال القوات المسلحة في ملحمة البرث.

وقال "الحلفاوي" في تغريدة له عبر حسابه الخاص بتويتر: "يا ريت النهاردة كلنا نشوفها 9 مساء حتى اللي بيشوفوها في المنصات.. يتفرجوا معانا النهارده بدون إعلانات. لسببين، أولًا نقرا كلنا الفاتحة على أرواح شهدائنا في وقت واحد بعد الحلقة، ثانيًا.. فرصة للي ما حضرش زمان لما كنت تتفرج على الحلقة وانت عارف إن كل الناس بتتفرج معاك في نفس اللحظة".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.