بوابات تعقيم وكمامات.. الجامعات تستعد لامتحانات السنوات النهائية

بدأ عدد من الجامعات الاستعداد لامتحانات السنوات النهائية، المقرر انعقادها في بداية شهر يوليو المقبل، وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ"الوطن"، أنه سيتم تخصيص بوابات لتعقيم الطلاب في المداخل الرئيسية لكل جامعة، ومنع دخول أي طالب دون إرتداء كمامة، موضحين، أنه سيتم تعقيم اللجان بشكل يومي قبل وبعد خروج الطلاب منها.

استعدت جامعة القاهرة، للامتحانات بحزمة من الإجراءات الصارمة للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، فيؤكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أنه سيتم وضع كواشف للحرارة على البوابات وارتداء الكمامات، وتطهير المباني عدة مرات يومياً حفاظاً على صحة الأفراد بالجامعة، مشدداً على ضرورة مراعاة التباعد والسلامة وتناسب أعداد الطلاب مع قاعات الامتحانات.

وأضاف "الخشت"، أنه سيتم توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.بدأت جامعة دمنهور وضع خطط لطبيعة سير امتحانات السنوات النهائية، وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يقول الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، إنه سيتم وضع بوابات تعقيم، في مداخل الجامعة، وسيتم بدء الامتحانات في منتصف يوليو المقبل: "بنظام يوم ويومين، يعني هنمتحن كلية تجارة ومعاه طلاب كلية تربية وآداب، وكلية آداب تمتحن معاه كلية تجارة وتربية وهكذا".

وأضاف "عبيد" لـ"الوطن"، سيتم تعقيم اللجان، ويمنع دخول أي طالب الجامعة بدون جوانتي وكمامة، وتم تحديد مواعيد بدء الامتحانات على أن تبدأ من الساعة الثانية عشر، وسيتم التنسيق مع أمن المحافظة لتخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب عقب انتهاء الامتحان تجنباً للازدحام.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن مجلس الجامعة، قرر تقليل عدد لجان الامتحانات لجميع الكليات المقرر بها عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب لسنوات النهائية، مضيفاً أنه سيتم وضع بوابات تعقيم ذاتي على جميع مداخل وخارج الجامعة لتعقيم الطلاب قبل الدخول وبعد الخروج.

وأكد "عزيز" لـ"الوطن"، أنه سيتم توزيع كمامات على الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات وكذلك العاملين وأعضاء هيئة التدريس قبل بدء امتحانات المواد الدراسية، مؤكداً أن صحة الطلاب ووقايتهم أهم الأهداف التي يسعى إليها مجلس الجامعة في ظل توجهات الدولة.

وكشف الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب في لجان الامتحانات إلى الثلث، ومنع دخول أي طالب دون ارتداء كمامة، فضلاً عن تعقيم اللجان بشكل مستمر، قبل وبعد خروج الطلاب، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع عمداء كليات الجامعة، لوضع جداول الامتحانات على أن تبدأ الامتحانات في منتصف يوليو المقبل، وتم التوجيه بضرورة شرح بعض المقررات الدراسية العملية في أول أسبوعين من يوليو.