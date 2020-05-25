يسرا: مشهد صفع حلا شيحة على وجهها أعيد 6 مرات

قالت الفنانة يسرا، إن مشهد صفعها للفنانة حلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"، بعدما اكتشفت أنها قتلت ابنها الذي كان يجسد شخصيته الفنان خالد أنور، كان حقيقيًا.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري: "بصقت عليها وضربتها حتة قلم، يومها المخرج تعب جدًا، وطلبنا ماندو العدل الساعة 4 صباحا إنه يكمل الشغل وهو اللي أخرج المشهد ده".

وتابعت: "كان في حوار لحلا اتشال، خفنا يبان إنها عندها حالة نفسية، كانت كراهية مش حالة نفسية، عشان المشاهد كان هيروح في حتة تانية وطلبوا مني البصق والضرب، والمشهد اتعاد 6 مرات".