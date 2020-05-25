يسرا تكشف موقفا طريفا مع زوجة رأفت الهجان.. وتؤكد: أحببت "الاختيار"

قالت الفنانة يسرا، إنها أحبت مسلسل الاختيار، الذي جسد شخصية الراحل أحمد منسي، شهيد القوات المسلحة المصرية وتابعته، مؤكدةً أنه يعلى من قيمة الوطن والتضحية.

وأضافت يسرا خلال برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى: "الوطن هو الأم الحقيقة ولا يعوض ومن يخون وطنه لا يستطيع العودة له أبدا".

وحول مشاركتها في مسلسل رأفت الهجان، قالت: "المشهد بتاع الراحل محمود عبدالعزيز، لما بكى في النكسة كان عظيم، وكنت فرحانة إني مشاركة في مسلسل زي ده، وكان نفسي يبقى دوري أكبر من كده".

وأردفت: "لما قعدت مع مراة رأفت الهجان، قالت أنا بغير من التربة اللي شايلة جسده، كان كل حاجة بالنسبة لي، وقالت لي لو مجبتوش حد كويس أنا اللي هعمل الدور".