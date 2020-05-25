أبرزها الموتوسيكلات.. كيف احتفل الأقصريون بالعيد وسط كورونا؟

يشهد اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، عقب انتهاء شهر رمضان بنهاية يوم السبت الماضي المتمم للشهر الكريم.

واختلفت احتفالات المواطنين بالأقصر هذا العام بعيد الفطر، وذلك بعد أن دخلت عدة قرارات اتخذتها السلطات بالمحافظة بجانب قرارات مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيز التنفيذ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حتى الجمعة المقبل.

والتقطت عدسة "الوطن" عددًا من الصور التي أوضحت خلو شوارع المحافظة من التجمعات التي كانت تشهدها صلاة العيد في الأعوام السابقة، لكن المشاهد الكاملة للاحتفال بالعيد في الأقصر تبينها جوانب أخرى.

على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات بالمحافظة لمواجهة جائحة كورونا ومن ضمنها إغلاق المحال ومنها المتخصصة في بيع لُعب الأطفال إلا أن بعض قرى الأقصر شهدت بعض التواجد لعدد من الباعة الجائلين لبيع الألعاب التي شهدت إقبالًا من أطفال تلك المناطق المتواجدين بها.

وحرص عدد من الأهالي على تشغيل تكبيرات العيد على "مكبرات الصوت" أمام المنازل لأصوات الشيوخ ذائعي الصيت بالمحافظة، وذلك أمام المنازل لتعظيم شعائر الله في تلك المناسبة العظيمة.

وتصدرت الدراجات النارية "الموتوسيكلات" والسيارات الملاكي المشهد في أول أيام العيد وذلك نتيجة استثنائها من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع جميع وسائل النقل الجماعي والعام ضمن الإجراءات الاحترازية، فلم يجد العديد من الأهالي سوى استقلال تلك المركبات لتقديم التهنئة بالعيد للأقارب والأحباب.

وبعض آخر من سكان المناطق الزراعية بالمحافظة احتفلوا على طريقتهم الخاصة بالعيد عبر اصطحاب المواشي والخراف لأراضيهم الزراعية وقضاء أول أيام العيد بين الطبيعة الخضراء واستغلال حالة التوقف التي تشهدها المحافظة نتيجة الإغلاق التام، في حرث الأرض والاستمتاع بأعمال الفلاحة.