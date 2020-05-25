مسافات بين النواب وتعقيم.. إجراءات اتخذها البرلمان ضد كورونا

حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على وضع العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، ولا سيما في ظل انعقاد اجتماعات اللجان والجلسات البرلمانية.

تعد أبرز الإجراءات التى اتخذها المجلس منذ بداية الجائحة وحتى الآن هى المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة العامة والمحررين البرلمانيين وغيرهم .

ووضعت الأمانة العامة للمجلس الإرشادات اللازمة لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التى تُمكن من جلوس النواب بها، ضماناً لعدم نقل أى عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها وفق التعليمات الصحية، كما تم ربط قاعة المجلس الرئيسية بقاعة الشورى من خلال الصوت والصورة تحسبا لزيادة عدد الحاضرين.

وشملت الإجراءات إتاحة إثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسى، حيث تم تركيب (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوى الإعاقة. وتم تسجيل بيانات 460 نائبا بنظام بصمة الوجه حتى الآن.

كما قرر المجلس تفعيل شرط ارتداء الكمامات لدخول البرلمان لجميع المترددين، إضافة إلى المرور من خلال بوابات التعقيم وبالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله مبنى البرلمان من خلال أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية، كما تم التوسع في إتاحة تقديم جميع الادوات البرلمانية الكترونيا عن طريق التابلت المخصص لكل نائب.