جامعة عين شمس: إجراء مسح فيروس كورونا لـ800 مصري عائد من الخارج

واصلت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني ورعاية وإشراف عام الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج والذين يقضون فترة الحجر الصحي داخل المدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة.

وأجرت الجامعة وفق بيان صادر عنها، المسح الطبي لفيروس كورونا المستجد مجاناً لكافة المصريين العائدين من الخارج والمقيمين بالمدينة الجامعية طالبات و البالغ عددهم 800 مصري، وذلك من خلال فريق طبي متكامل تحت إشراف الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وإبراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.

وأعلنت الجامعة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية والملابس الواقية للفريق الطبي والتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية.

يأتي ذلك تمهيداً لخروج من تثبت سلبية تحاليلهم من الحجر الصحي واستكمال فترة العزل المنزلي في المنازل، وذلك اعتباراً من صباح غد الإثنين الموافق 25 من مايو 2020.

يذكر أن جامعة عين شمس كانت قد استعدت لاستقبال المصريين العائدين من الخارج من خلال التجهيز الكامل للمدينة الجامعية طالبات وتزويدها بكافة الخدمات ووسائل الراحة و الترفيه، مع توفير الوجبات الغذائية الصحية و الرعاية الطبية لجميع المقيمين بها على أعلى مستوى، بما يؤكد حرص جامعة عين شمس على القيام بواجبها الوطني مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الظرف الصحي العالمي.