اليابان تتطلع لرفع حالة الطوارئ عن طوكيو وباقي المناطق

ذكرت صحيفة "نيكي" اليوم، أنّ اليابان تتطلع إلى رفع حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وباقي المناطق، التي ما زالت تواجه قيودا لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأوردت أيضا أنّ حكومة شينزو آبي تدرس تقديم حوافز جيدة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، لمساعدة الشركات على تخطي أزمة الفيروس التاجي، ومن أجل دعم ثالث اقتصاد بالعالم في طريقه نحو أعمق ركود خلال فترة ما بعد الحرب، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويعقد آبي مؤتمرا صحفيا في الساعة السادسة مساء اليوم، يتوقع أن يعلن فيه خطة رفع حالة الطوارئ.

وألغيت قيود التباعد الاجتماعي عن معظم اليابان في 14 مايو الحالي، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة، ولكن الحكومة أبقت القيود في طوكيو و4 مناطق أخرى.

وستسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة من المستشارين الرئيسيين لرفع القيود اليوم. وإذا تمت الموافقة على ذلك فلن تكون هناك مناطق في اليابان خاضعة لحالة الطوارئ التي فرضت لأول مرة في السابع من أبريل الماضي.

وقالت يوريكو كويكي محافظة طوكيو، إنّ العاصمة ستدخل بسرعة إلى "المرحلة الأولى" من رفع القيود، إذا أنهت الحكومة حالة الطوارئ. وسيسمح ذلك للمكتبات والمتاحف باستئناف نشاطها وستظل المطاعم مفتوحة لفترات أطول في المساء. وستتضمن المراحل التالية إعادة فتح المسارح ودور السينما وأراضي المعارض.

ورغم أنّ ثالث أكبر اقتصاد في العالم أفلت من التفشي الواسع للفيروس، إذ بلغ عدد الإصابات نحو 1700 وعدد الوفيات 825 حتى الآن، فالجائحة أدت إلى ركود وإلى هبوط شعبية رئيس الوزراء إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات.