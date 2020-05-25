الطيران المدني يشن حملة مراجعة لإجراءات التعقيم والتطهير الشاملة

شنت وزارة الطيران المدني، حملة جديدة لمراجعة إجراءات التعقيم والتطهير الشاملة التي تتم داخل مواقع العمل المختلفة وكافة المنشآت.

وتضمنت أعمال مراجعة أعمال التعقيم جميع المكاتب الإدارية للموقع الرئيسى لشركة الخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، كما تم إجراء تعقيم كامل لمبنى الركاب رقم 2 شمل صالات السفر و الوصول واستراحات الدرجة الأولى وصالات الترانزيت والشركات العاملة بالمبنى، بالإضافة إلى منطقة سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات الجوازات، كما تم تطهير الأرضيات والحوائط والمصاعد والمكاتب الإدارية للعاملين، وكذا دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وساحات الإنتظار بالمطار.

وفي السياق نفسه، شن الطيار أشرف حافظ مدير المبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي حملة تطهير وتعقيم موسعة، بصالات السفر والوصول، وتم مراجعة أعمال الصيانه اللآزمة، لجميع الصالات، وذلك تمهيدا لعودة الطيران المدني بمصر للعمل في أي وقت.

كما تفقد حافظ عربات «اخدم نفسك»، وتم تعقيمها، واستبعاد الهالك منها، حرصا على الشكل والمظهر العام، تنفيذا لتوجيهات المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات وتوجيهات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أكد أمس أن الوزارة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية وبتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة ضمن الجسر الجوي المخصص لاعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم .وكان منار، قال إن إجراءات التعقيم الشاملة تتم بجميع مواقع العمل بالمطارات والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات، مشيرا إلى استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت، وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.