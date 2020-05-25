السبت.. الأعلى للإعلام يتلقى طلبات الترخيص وتوفيق الأوضاع

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقي طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية السبت المقبل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بعد إقرار لائحة التراخيص التي شملت 18 نموذجا، وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والتي أمهلت جميع الوسائل لتوفيق أوضعها 6 أشهر تنتهي في أغسطس المقبل.

وقال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا مع مجموعة من العاملين بالمجلس، وبحضور الأمين العام للمجلس، للاطمئنان على سير عمل الأمانة الفنية لاستقبال طلبات الترخيص عقب إقرار لائحة التراخيص.

وأكد العمري، في تصريح خاص، أنّ طلبات الترخيص سيتم وضعها على الموقع الخاص بالمجلس، وعلى من يرغب في الترخيص، تقديم الطلب إلكترونيا وترك رقم التواصل معه

من جانبه قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس ويتم كتابتها يدويا وتسليمها بالمرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.