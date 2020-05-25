النوادي الليلية تعود إلى نشاطها في الصين

عادت في الغالب الملاهي الليلية في الصين للحياة مع شعور أصحابها وروادها بارتياح بشكل متزايد بأنه تمت السيطرة على فيروس كورونا المستجد، ولكن المطهرات والكؤوس التي تستخدم لمرة واحدة والكمامات أصبحت جزءا لا يتجزأ من الوضع داخل تلك الملاهي.

وجلس الزبائن ورقصوا واختلطوا فيما بينهم دون وجود علامة تذكر على التباعد الاجتماعي في مطلع الأسبوع في نادي "44 كيه دبليو" لعشاق الموسيقى الالكترونية في مركز شنجهاي المالي، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأعيد فتح النادي في منتصف مارس بعد إغلاقه نحو ستة أسابيع ولكن عودة الأمور إلى طبيعتها داخل النادي استغرق بعض الوقت.

وقال تشارلز جو مؤسس نادي "44 كيه دبليو"، "لا يوجد فعلا زبائن كثيرون لأن معظم الناس يشعرون بقلق على سلامتهم، تدفق زبائننا بدأ يزيد مع نهاية أبريل".

وأضاف أن النشاط عاد إلى المستويات التي كانت عليها في المتوسط في العام الماضي بحلول منتصف مايو.

ولكن لم يعد كل شيء مثل الأيام الخوالي، فالنادي يراجع درجة حرارة كل الزبائن ويجعلهم يسجلون تفاصيلهم.

والعاملون بما في ذلك الحراس والسقاة والندل يضعون كمامات ويرتدون قفازات طوال الوقت. ولا يتعين على الزبائن وضع كمامات ولكن كثيرون يفعلون ذلك.

وتم تغيير بعض الكؤوس الزجاجية بكؤوس من البلاستيك ووضع النادي أجهزة لتعقيم اليدين في كل مكان.

وقال جو إنه يجري تعقيم مقابض الأبواب ودورات المياه كل ساعة في حين يتم تعقيم النادي بأكمله يوميا قبل وبعد فتحه.