لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا في الصين.. و11 حالة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 82985 حالة، وظلّت الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أنّ الحالات الوافدة من الخارج جرى تسجيل 10 منها في منطقة منغوليا الداخلية والحالة الأخيرة في مقاطعة سيتشوان، كما لم يتم تسجيل أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأضافت اللجنة أنّ 7 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78268 شخصا، وأنّ 5152 من المخالطين لمرضى بالفيروس ما يزالون تحت الملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنّه حتى نهاية يوم أمس، جرى تسجيل 1724 حالة وافدة من الخارج، غادر منها 1678 حالة المستشفيات بعد تعافيهم، مشيرة إلى أنّ تسجيل 40 حالة أمس دون أعراض ليصل إجمالي الحالات دون أعراض المسجلة حتى يوم أمس إلى 396 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، جرى تسجيل 1065 حالة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و441 حالة في تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1030 مريضا في منطقة هونج كونج و45 في منطقة ماكاو و414 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.