أمريكا تهدد الصين بعقوبات حال تطبيق قانون الأمن القومي في هونج كونج

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الصين حال تطبيقها قانون الأمن القومي في هونج كونج الهادف إلى "منع انفصال" المدينة.

واعتبر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، في حديث لقناة "NBC"، أن التشريع، الذي يدرسه حاليا البرلمان الصيني، قد يعرض للخطر مكانة هونج كونج كمركز مالي إقليمي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال أوبراين: "يبدو أنهم يسعون إلى الاستيلاء على هونج كونج من خلال هذا القانون للأمن القومي".

وأوضح أوبراين أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "لن يكون بإمكانه، حال قيامهم بذلك، تأكيد الحفاظ على درجة عالية للحكم الثاني في هونج كونج، وفي حال حدوث هذا الأمر سيتم فرض عقوبات على كل من هونج كونج والصين".

وبدأ البرلمان الصيني، يوم الجمعة الماضي، مناقشة نص التشريع الجديد الذي يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب" في هونج كونج ردا على التظاهرات التي نظمتها المعارضة العام الماضي.

وردا على هذا التطور قال بومبيو إن "الولايات المتحدة تدين اقتراح فرض تشريع أمني قومي من جانب واحد وبشكل تعسفي على هونج كونج"، ملوحا بإلغاء نظام المعاملة الاقتصادية المواتية للمدينة من قبل بلاده.