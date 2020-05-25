فرنسا تسجل أقل زيادة يومية في إصابات ووفيات كورونا: الفيروس قد لا يعود

سجلت السلطات الفرنسية أقل زيادة يومية في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، أمس، منذ تطبيق إجراءات العزل العام يوم 17 مارس، ما ينعش الآمال في أنّ الأسوأ في ما يتعلق بوباء كورونا في فرنسا قد انتهى.

وذكرت وزارة الصحة أنّ البيانات أظهرت تسجيل 155 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 144921، و35 وفاة بالفيروس لتزيد حصيلة الوفيات إلى 28367، ما يشكل زيادة بنسبة 0.1% فقط في الإصابات والوفيات على حد سواء، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وواصلت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة الانخفاض دون انقطاع خلال الأسابيع الستة الماضية، إذ هبطت بنسبة 0.6% أو 10 أشخاص لتصل إلى 1655.

وأكد عالم الأوبئة لوران طوبيانا، أنّ الأسوأ فيما يتعلق بفيروس كورونا قد انتهى والفيروس قد لا يعود، عكس الأوبئة السابقة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام 1918.

وأضاف قائلا على قناة "بي.إف.إم" الإخبارية: "إذا لم نشهد عودة سريعة للوباء، فقد نحصل على فترة راحة لبضعة أسابيع. وبعد ذلك، سنرى".