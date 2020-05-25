توريد 128 ألف و434 طن قمح وحصاد 226 ألف فدان بأسيوط

يواصل مزارعو محافظة أسيوط، توريد محصول القمح بمختلف الشون والصوامع ومراكز التجميع المنتشرة بالمحافظة.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بالمحافظة حتى الآن بلغ 128 ألف و434 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، حيث تم حصاد 226 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى الآن من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة، والتي بلغت 226 ألف و683 فدانا، لافتا إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح بالصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة فضلا عن استلام الأقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" .

وأكد محافظ أسيوط، أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال الجولات الميدانية أعمال توريد القمح بالشون والصوامع ومراكز التجميع ومتابعة سيرالعمل والتأكيد على استمرار توريد القمح بمراكز التجميع والتي شهدت زيادة كبيرة في كمية القمح التي تم توريدها بالمقارنة بالأعوام الماضية.

كما وجه بتكثيف الجهود وتحفيز المزارعين لتوريد القمح حتى آخر يوم للتوريد فى منتصف يوليو وتسهيل الإجراءات وصرف المستحقات للمزارعين، مشددا على استمرار الحملات وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس إبراهيم سرور، إن كميات القمح التي تم توريدها هذا العام تشهد زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أنه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع مؤكدا على التنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين لتكثيف لجان المتابعة والفحص ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو المقبل، مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفوري معها.