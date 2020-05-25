الداخلية تبدأ تنفيذ قرار إيقاف البناء 6 أشهر على مستوى الجمهورية

بدأت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

جاء ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات، لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، التي يمكن حال استمرارها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة، خاصة بعواصم المحافظات، نتيجة للتزايد الكبير في عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الانتظار، وارتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بارتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قررت بتاريخ 24 مايو الحالي، إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.

وتتخذ وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية، الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.