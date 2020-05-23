الكنيسة: تعافي جميع الكهنة المصابين بكورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شفاء جميع الكهنة المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.

وتقدم الأنبا إبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم، بالتهنئة لـ: "القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة مارمينا بالفيوم، والقس سوريال انيس كاهن كاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا بالغربية، والقس مكسيموس صبحي كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، والقمص صرابامون متري وكيل مطرانية دمياط للأقباط الأرثوذكس، والقمص بيشوي ناروز كاهن كنيسة العذراء بقنا"، الذين خرجوا من مستشفيات العزل بعد تلقي العلاج وظهور نتائج تحليلهم سلبيه لفيروس كورونا، والعودة إلى منازلهم مجددا.

وفي السياق ذاته، أعلن القمص تكلا شفيق راعي كنيسة مارمينا في الفيوم، تماثل زوجته للشفاء بعدما أصيبت بالوباء وخروجها من مستشفى العزل والعودة للمنزل.