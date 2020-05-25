غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع الأساسية

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من شركتي الجملة (العامة - المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد الانتهاء من صرف سلع المنظومة التموينية للمواطنين عن مايو 2020 بنسبة تصل إلى 97%.

وأشار التقرير الصادر، إلى أن الصرف مستمر حتى نهاية مايو الجاري طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة وخاصة في صرف سلع فارق نقاط الخبز والتى كان صرفها ينتهي سابقاً حتى العشرين من كل شهر.

وبحسب التقرير الوارد إلى وزير التموين من شركتي الجملة فإن الشركتين قد وفرت 19 سلعة لتسليمها لكافة المنافذ التموينية اعتباراً من يوم 27 مايو الجاري تمهيداً لقيام المواطنين بصرفها اعتباراً من أول شهر يونية (الاثنين الموافق 1 مايو 2020 وذلك فى المواعيد المقررة مسبقاً لصرف التموين من جانب (بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى السابعة مساءً طوال شهر يونيو 2020.

وأكد المصيلحي، على وجود غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة توافر السلع التموينية للشهر القادم وكذلك الأساسية بالأسواق وبكافة المنافذ التموينية مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع واتاحتها وتشديد الرقابة التموينية والتجارية.