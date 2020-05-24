التموين تستلم 3 ملايين طن قمح محلي

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة، يفيد باستلام 3 ملايين طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل 2020.

وأكد المصيلحي استمرار عملية توريد القمح المحلي في لجان ومواقع الاستلام بمحافظات الجمهورية، اعتبارا من اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك.

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.