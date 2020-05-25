واشنطن: بكين تعاملت مع كورونا بطريقة تشرنوبل

شبّه مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أمس، طريقة تعامل الصين مع تفشي وباء كورونا، بإخفاء الاتحاد السوفيتي ما حدث من انصهار لقلب المفاعل النووي بمحطة تشيرنوبل عام 1986.

وقال أوبراين إنّ بكين علمت بتطورات الفيروس، الذي نشأ في ووهان منذ نوفمبر، لكنها كذبت على منظمة الصحة العالمية وحالت دون حصول خبراء من الخارج على المعلومات، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "أطلق الصينيون فيروسا على العالم دمر تريليونات الدولارات من الثروة الاقتصادية الأمريكية، ينبغي أن ننفقها للإبقاء على اقتصادنا حيا، وللحفاظ على الأمريكيين من تفشي الفيروس".

وقال أوبراين: "عملية التستر على الفيروس التي قاموا بها سوف تُسجل في التاريخ، على غرار كارثة تشيرنوبل، وسنرى من يذيع عنها تقريرا خاصا خلال 10 أو 15 عاما مقبلة".

وكانت كارثة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا السوفيتية السابقة، أطلقت مواد نووية مشعة أودت بحياة عشرات الأشخاص في غضون أسابيع وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وأخرت موسكو الكشف عن حجم ما اعتبر فيما بعد أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وكرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشكوى من طريقة تعامل الصين مع تفشي وباء كورونا.

وتنكر الصين الاتهامات الموجهة إليها، فيما اتهم وزير خارجيتها، الأحد، الولايات المتحدة بنشر الأكاذيب والهجوم على بلاده.

وفي مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس"، قال أوبراين: "هذه مشكلة حقيقية، وآلاف كثيرة جدا من الأرواح أُزهقت في أمريكا وفي أنحاء العالم لأن المعلومات الحقيقية لم تُعلن".