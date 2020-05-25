بسبب عشاء مع زوجته.. رئيس النمسا يعتذر عن مخالفة قيود كورونا ويدفع غرامة

قدم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اعتذاره على مخالفته القواعد التي فرضتها الحكومة على عمل المطاعم في ظل جائحة كورونا.

وأفادت صحيفة Kronen Zeitung النمساوية، بأنّ الشرطة وجدت رئيس البلاد حينما كان يجلس مع زوجته في شرفة أمام أحد المطاعم الإيطالية في العاصمة فيينا بعد منتصف الليل، أي بعد انتهاء الموعد المحدد لعمل المطاعم، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودافع مدير المطعم عن موقفه قائلا للشرطة: "الرئيس يزورنا بانتظام مثل العديد من الزبائن. وتناول سمكة على العشاء، وفعلت كل شيء بشكل صحيح طبقا للقانون، وقدمنا الوجبة الأخيرة في تمام الساعة 23.00 من ثم أغلقنا. وبعد ذلك واصل الرئيس حديثه مع زوجته في الشرفة خارج المطعم".

من جهته، نشر الرئيس النمساوي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال فيها: "لأول مرة منذ بدء الإغلاق خرجت من المنزل مع زوجتي واثنين من أصدقائي لتناول العشاء، وأطلنا الحديث ولسوء الحظ داهمنا الوقت، آسف حقا، كان هذا خطأ".

وأضاف أنّه سيتحمل المسؤولية عن أي ضرر سيلحق بصاحب المطعم بسبب المخالفة، في إشارة إلى أنّه سيدفع عن المطعم 30 ألف يورو جراء المخالفة المرتكبة في داخله.

يشار إلى أنّ المطاعم في النمسا قد استأنفت نشاطها في منتصف مايو الحالي بشرط الانتهاء من العمل قبل الساعة الـ11 مساء.