قناة السويس تعلن تطوير محطات مراقبة الملاحة وتحديث أسطول القاطرات

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تتابع عن كثب التطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحري وتسبقها بخطوات من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة والتى لم تتوقف عند افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة حيث يجرى حاليا العمل على إنشاء جراجات جديدة بالقناة تتيح زيادة عامل الأمان الملاحي والقدرة على مواجهة المواقف الطارئة، علاوة على تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة من خلال تطوير محطات مراقبة الملاحة على طول القناة وتجديد وتحديث أسطول القاطرات المصاحبة وغيرها من الوحدات المساعدة خلال رحلة الإرشاد في القناة.

وقال إن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة كحلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، ورفع كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات التى حظيت بأهمية بالغة في الآونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.

وكان "ربيع" قد أصدر تعليمات لفريق المرشدين بقناة السويس لمتابعة عبور سفينة الحاويات الكورية قناة السويس الجديدة اليوم ضمن قافلة الجنوب وعلى متنها 24 حاوية بطول 61 متر وعرض 400 متر، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لطاقم العمل من الجانبين.