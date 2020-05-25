"مستقبل وطن"يوزع كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجا في السويس

وزع حزب مستقبل وطن، في محافظة السويس ، علب كعك العيد، على الأسر الأكثر احتياجاً والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، في مختلف أقسام المحافظة.

وقال الحزب، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، إنه سعى لذلك لرسم السعادة على وجوههم وإدخال السرور إلي قلوبهم، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وتحت رعاية المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب بالمحافظة.

وأكد "خشانة"، أن الحزب يواصل دوره في المشاركة الاجتماعية الفعالة لخدمة أهالي السويس، وتوفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين في حياتهم اليومية وتوزيعها بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررين من الأزمة الحالية.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".