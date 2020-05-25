جهاز الاتصالات: 12% زيادة استهلاك الإنترنت في رمضان و14 ساعة للذروة

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات في رمضان ويظهر من التقرير استمرار الزيادة في استهلاك الإنترنت والتحميل على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم نتيجة بقاء المشتركين لفترات طويلة في المنازل، واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد، وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر في استهلاك تطبيقات الإنترنت التي تقدم محتوى ترفيهي مثل المسلسلات والبرامج.

وجاءت مؤشرات المكالمات الصوتية الدولية ب​زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 4%؜ خلال شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة المكالمات الدولية إلى 19% ؜منذ بدء الحظر، وانخفاض المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 10%؜ تقريبا خلال شهر رمضان لتصبح نسبة الانخفاض في المكالمات 7% منذ بدء الحظر.

وزاد استهلاك الانترنت المنزلي بنسبة 12 % في شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة الإنترنت المنزلي إلى 99%؜ منذ بدء حظر التجوال، وزاد استهلاك الإنترنت للمحمول بنسبة 17% لترتفع نسبة الزيادة في استهلاك الإنترنت المحمول إلى 35%؜ منذ بدء الحظر.

وقت الذروة

وانخفضت عدد ساعات وقت الذروة بمقدار ساعة واحدة لتصل إلى 14 ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بـ 15 ساعة في الأسبوع الثالث من إبريل، وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا "الأسبوع الثاني من مارس".

وتمثلت زيادة استهلاك الإنترنت بالزياده في نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 19% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة الزيادة لتصفح الموقع التعليمية إلى 395%؜ منذ بدء الحظر.

وزادت نسبة استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي لتصل إلى 292 % خلال شهر رمضان لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315 %؜ منذ بدء الحظر.

زيادة كبيرة في استخدام تطبيقات الإنترنت خلال شهر رمضان

تنوعت التطبيقات وجاء على رأسها:

1- زووم: وهو برنامج مختص بالمكالمات وعقد الاجتماعات عن بعد وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 3456%؜

2- ​تلي جرام: هو عبارة عن إحدى تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 1100%

3- ​شاهد: تطبيق لإحدى المنصات العربية التي تقدم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 157%

4-​ الألعاب: تطبيقات الألعاب على شبكة الإترنت وقد زادت نسبة استخدامها بنسبة 75 %

5- ​تيك توك: وهو تطبيق عبارة عن وجهه لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 24 %

6- يوتيوب: موقع مشاهدة وتحميل التسجيلات المرئية والفيديوهات ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 115%

7​- تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي:

سناب شات: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 67 %

واتس اب: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 27 %

​فيس بوك: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 44 %

انستجرام: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 12 %

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومي واستيعاب أي زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.