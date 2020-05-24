توقعات بزيادة استهلاك الانترنت خلال العيد.. والإتصالات تؤكد: الشبكة تتحمل

توقع خبراء الاتصالات زيادة استهلاك الإنترنت خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرار حظر سير المواطنين فترة الإجازة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت وزارة الاتصالات جاهزية الشبكة للضغوط المتوقعة علي الشبكة.

وقال المهندس إسلام خالد خبير الاتصالات، أن جلوس المواطنين سيزيد من استهلاك الإنترنت بالتزامن مع طول ساعات الحظر وجلوس المواطنين بدأ من الخامسة مساء.

وأشار خالد لـ"الوطن"، إلى أن تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل وهو ما يتم توقعه خلال الشهر الجارى، واستكمال العملية التعليمة لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث يتضح من التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الانترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل.

واوضح، التقرير أن هناك زيادة في استهلاك الانترنت المنزلى بنسبة 87 %، وزيادة في استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة 18 %.وأشار إلى أن عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت تضاعف لتصل إلى 15 ساعة يوميا من الساعة 12 ظهراً وحتى ٣ صباحا خلال الاسبوع الثاني من أبريل، مقارنة بعدد 7 ساعات فقط خلال الاسبوع الثاني من شهر مارس.

فيما أكد مصدر بوزارة الاتصالات لـ"الوطن" أن البنية التحتية الإنترنت جاهزة وتتحمل ضغط المشتركين فيها، مشيرا إلى أن شركات المحمول فى مصر، أعلنت اعتزامها ضخ استثمارات جديدة فى تطوير البنية التحتية لها خلال 2020، بهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدّمة للمواطنين.