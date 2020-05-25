صور.. "الإنجيلية" تطلق مبادرات مجتمعية في المحافظات لمواجهة كورونا

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، العديد من المبادرات لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية.

فنفذ مشاركو منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا مبادرة "معاكم ومش هنسيبكم"، بالشراكة مع مجموعة من القادة الدينيين من القساوسة والشيوخ وعدد من واعظات وزارة الأوقاف والخادمات بالكنائس، بجانب مشاركة الكنيسة الإنجيلية المشيخية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة.

الهيئة أطلقت "معاكم ومش هنسيبكم" بالمنيا.. و"رد الجميل" بالإسكندرية.. و"نقدر نحميها" بالقاهرة الكبرى

وتضمنت المبادرة زيارات من الواعظات والخادمات لتوعية الأسر، وعمل جداريات فنية لتأكيد قيم التماسك المجتمعي بمشاركة 30 شابًّا متطوعًا. كما وُزِّعت أدوات وقاية وتطهير لعدد 250 أسرة، بجانب التوعية عن طريق الملصقات وتقديم رسائل من خلال مكبرات الصوت، وقد استفاد منها أكثر من 5000 مواطن.

كما أطلقت الهيئة مبادرة "رد الجميل"، بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية والكنيسة الإنجيلية بالعجمي ومركز إعلام وسط الإسكندرية، بالتعاون مع مجموعة القاده الدينيين والإعلاميين بالإسكندرية، بهدف توجيه رسالة تقدير للعاملين في المجال الطبي ونشر الوعي بأهمية التضامن والتماسك وقت الأزمات، والتوعية بأهمية النظافة والتباعد ومنع التجمعات والخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وفي محافظة الأقصر، استكملت الهيئة فاعليات مبادرة "عالحلوة وعالمرة"، والقائم على تنفيذها مجموعة القادة الدينيين بالأقصر ومجموعة المجتمع المدني.

وقام أعضاء المبادرة باستكمال التوعية عن طريق مكبرات الصوت التي جابت جميع مناطق وأحياء الأقصر، للتوعية بأهمية النظافة وغسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون والالتزام بالمنزل وعدم التجمع وأهمية التباعد وبعض الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا، وتوزيع ولصق العديد من المنشورات والبوسترات الوقائية والتوعوية.

كما تم توزيع عدد من الشنط التي تحتوي على مواد تعقيم ووقاية (كحول، كمامات، جوانتيات) للاستخدام الشخصي على عدد من سائقي الحنطور وسائقي السرفيس بالأقصر.

كما تم إطلاق مبادرة "نقدر نحميها" بالشراكة مع جمعيات تنمية المجتمع في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتمكين المواطنين وزيادة جاهزيتهم في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، والتخفيف من حدة تأثيره على المواطنين.

كما أطلقت الهيئة مبادرات أخرى مثل: "قوتنا في سلامتنا"، "احمي نفسك - احمي بلدك"، "معًا في الأزمة"، فضلا عن المشاركة في "قوافل الخير" مع صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ذلك يأتي استكمالًا لأنشطة منتدى الحوار في نشر ثقافة ومفهوم المشاركة والانتماء والتوعية بخطورة فيروس كورونا ومواجهة الأزمات وفي ظل ما تتخذه الهيئة من مسؤولية اجتماعية لزيادة الوعي ومواجهه جميع الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة.