"الإنجيلية" تطلق مبادرة "معاكم ومش هانسيبكم" لمواجهة كورونا في المنيا

نفذ مشاركو منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا مبادرة "معاكم ومش هنسيبكم" بقرية زاوية سلطان وعزبة الديابة، بالشراكة مع مجموعة من القادة الدينيين من القساوسة والشيوخ وعدد من واعظات وزارة الأوقاف والخادمات بالكنائس، بجانب مشاركة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بزاوية سلطان، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة القبطية الإنجيلية في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا في صعيد مصر.

وتضمنت المبادرة زيارات من الواعظات والخادمات لتوعية الأسر، وعمل جداريات فنية لتأكيد قيم التماسك المجتمعي بمشاركة 30 شابًّا متطوعًا.

كما وُزِّعت أدوات وقاية وتطهير لعدد 250 أسرة، بجانب التوعية عن طريق الملصقات وتقديم رسائل من خلال مكبرات الصوت، وقد استفاد منها أكثر من 5000 مواطن.

جدير بالذكر، أنه تم مشاركة مجموعة من القادة المحليين مثل شيخ الصيادين بالديابة، وكبار عائلات القرية، بجانب مشاركة شيخ بلد زاوية سلطان في دعم المبادرة، والمشاركة في أنشطة المبادرة كافة، والتبرع بالمعدات المستخدمة في الرش والتعقيم بالحملة وبعض أدوات الوقاية.