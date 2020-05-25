ويزو: في ناس حبت رجالة البيت.. وناس قالت إيه اللي انتوا بتعملوه ده

قالت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، إنّ مسلسل رجالة البيت شهد انقساما في الآراء وقت عرضه في رمضان 2020، بين مشيد بمستواه ومنتقد له.

وأضافت ويزو، لـ "الوطن"، أنّ مسلسل رجالة البيت قدّم كوميديا غير عادية بحسب أحداثه، ما جعل فئة من الناس تراه لذيذا ومضحكاً، وآخرون علقوا عليه قائلين: "إيه يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده"، مؤكدة أنّها لم تنزعج من الآراء السلبية: "أي شغلانة فيها قبول ورفض وفيها نقد ومدح".

مسلسل رجالة البيت، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، وويزو، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.