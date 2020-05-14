ويزو ضيفة شرف الحلقة 21 من مسلسل عمر ودياب

تبدأ أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل عمر ودياب بدخول الثنائي مصطفى خاطر وعلي ربيع لحمام الفيلا التي يقدمون للعمل في الحراسة، وتجهم الفنانة ويزو والتي تؤدي دور صاحبة الفيلا، وتتشاجر معهم بسبب دخولهم الحمامات حتى يجدوا قناص يحاول ضربها فيحموها فتختارهم ليكونوا حراسها الشخصيين.

ويبدأ الفنان محمد محمود والذي يؤدي دور خال "عمر" في مصارحة الفنانة نهال عنبر والتي تؤدي دور "والدة دياب" ببحبه وهي تستجيب له لكنهم في انتظار فرصة وهو يخبرها انه يريد أن يخبر العالم.

ويبدأ عمر ودياب العمل في حراس ويزو ويذهبان إلى أحد الكافيهات للقاء المحامي الخاص بها لحل المشكلة لكنه يخبرها انها يجب ان تسافر أمريكا للهرب منه وهو ترفض ثم يظهر فجأة ويهربون جميعا بما فيهم عمر ودياب.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب" على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.

ويعرض على شاشة قناة الحياة في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا.