فتح باب التقدم لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 2020.. إليك الشروط

أعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية المصرية، وتحت رعاية المهندس نجيب ساويرس، عن فتح باب التقدم للجائزة فى دورتها السابعة اعتبارًا من يوم الأربعاء 27 مايو 2020 وحتى الأحد 26 يوليو 2020، وفقا للقواعد التالية:

جوائز الأعمال الشعرية بإجمالي 150 ألف جنيه مصري

- مائة ألف جنيه مصري تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل.

- خمسون ألف جنيه مصري للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها.

شروط التقدم لجوائز الأعمال الشعرية

يشترط في الأعمال الشعرية المتقدمة للترشح في جائزة أحمد فؤاد نجم أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية، وأن تكون الطبعة الأولى من الديوان صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2018 وديسمبر 2019، وتمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة، وتمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة، وألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عامًا في يوم 26 يوليو 2020.

يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى في دورة تالية، وتقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها فى حالة فوزه بها".

جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها 50 ألف جنيه

- خمسون ألف جنيه للفائز ولا يجوز تقسيمها.

شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية

- أن يكون العمل كتابا منشورا أو بحثا للحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 26 يوليو 2020، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع أن حد أقصى للسن.

- تستقبل الأمانة العامة للجائزة الدواوين الشعرية والدراسات النقدية اعتبارا من يوم 27 مايو 2020 وحتى 26 يوليو 2020، ويتم الالتفات إلى الأعمال الوارد قبل هذا التاريخ أو بعده، وعلى الراغب فى المشاركة أن يقدم 6 نسخ من الديوان الشعرى، أو 4 نسخ من كتاب الدراسات النقدية.

وتعلن لجنتي التحكيم أسماء الفائزين في الذكرى السابعة لرحيل أحمد فؤاد نجم في الثالث من ديسمبر 2020.

جدير بالذكر، أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامة، أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كل من الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داوود، وأيضا محمد العدل والمخرج مجدي أحمد علي، والمهندس نجيب ساويرس.