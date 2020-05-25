ناج من "البرث": الناس مكانتش مصدقة اللي بحكيه وبعد المسلسل اتغيروا

قال خالد علي موسى، أحد الناجين من موقعة البرث وأحد رجال الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، إنّه يشعر بالفخر والشرف بعد أن خدم مع الشهيد منسي والشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين.

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنّه بمجرد ظهور سيارة التكفيريين أمامه نادى على زملاءه بالجملة الشهيرة "حرس سلاح"، وبدأ التعامل مع السيارة، وبدأ زملائه بالاشتباك مع الهجوم.

وتابع موسى أنّ المعركة استمرت من الساعة 4 إلا عشرة، وحتى 7 صباحا: "معرفوش يعملوا معانا حاجة لآخر لحظة وفضلنا مكملين لأنهم كلاب متسواش".

واستكمل موسى أنّه كان يروي لأصدقائه ومعارفه عن معركة البرث لكنهم كانوا لا يصدقون، وبعد عرض المسلسل "الناس اتغيرت بقت تسأل وتدور".