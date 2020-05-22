محمد عز: ملحمة البرث تخليد لجنودنا الأبطال.. وتحدثت كثيرا مع المجند خالد علي

علق الفنان محمد عز، والذي جسد شخصية المجند خالد علي موسى أحد الناجين من ملحمة البرث، على ردود الأفعال على مسلسل "الاختيار" والنجاح الكبير الذي حققه قائلا إن تجسيد ملحمة البرث كان أقرب للحقيقة، وكان يشعر أنه في معركة حقيقية أثناء التصوير، وسعيد بردود الأفعال على المسلسل، "تجسيد ملحمة البرث تخليد لجنود البواسل الأبطال ودورهم الوطني تجاه بلدنا".

وأضاف "عز" خلال تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن خالد علي موسى كان حاضرا معه في التصوير وكان يتحدث معه دائما من أجل معرفة أدق التفاصيل الخاصة بالشخصية، خاصة أثناء الملحمة وطريقة تنقله في المنزل حتى يكون تجسيد الشخصية حقيقيا.

وعن كواليس اختياره في المسلسل، قال إن المخرج بيتر ميمي هو من اختاره للدور وتحدث معه من أجل تجسيد شخصية خالد علي موسى، ووافق عليه، وجلس مع الشخصية الحقيقية من أجل معرفة تفاصيلها.

ووجَّه "عز" رسالة لأهالي الشهداء قائلا: "ربنا يصبركم ويرحم شهدائنا هم في مكان أفضل بكثير في الجنة، وضحوا بحياتهم من أجل الوطن، ربنا يرحمهم يا رب".

وأتم تصريحاته برسالة للشعب المصري: "مش عاوزينكم تحفظوا وشوشنا إحنا، احفظوا وشوش الأبطال الحقيقيين هما اللي ضحوا واستُشهدوا من أجل البلد دي".