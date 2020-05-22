ممثل دور خالد علي بمسلسل الاختيار: "شرف لي الظهور به.. عمل مميز"

قال الفنان محمد عز، ممثل دور جندي مجند خالد علي موسى بمسلسل الاختيار، إن ظهوره في المسلسل شرف له، ودوره في العمل يدفع أي فنان نحو الإجادة والتميز.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وحتى قبل التصوير لم يكن يعلم بدوره في المسلسل، بينما علم به قبل وقت التصوير بقليل: "قالولي هتعمل دور بطل مجند مقاتل، وكنت بتشرف أني بعمل الدور ده، والمجند حي يرزق وكان موجود معايا في كل لحظة أثناء التصوير"، موضحا أن أفراد عمل المسلسل قد استعانوا بالأبطال الذين نجحوا في العودة بعد ملحمة البرث حتى يحكوا أدق التفاصيل وتظهر أمام الكاميرات في المسلسل: "كل يوم البلد دي بتجيب أمثال الرجال دول".

وأكد أن الجندي مجند خالد علي موسي دائم التبسم ولا تفارقه الابتسامه دوما، إلا أنه واثناء تصوير اللقطات المتعلقة بملحمة البرث تغير وجهه وحزن بشده.

وتابع: "أنا حابب أشكر القوات المسلحة ويارب دايما يحموا البلد، وبشكر شركة سينرجي أنها خدت خطوة مهمة في عمل سيبقى في التاريخ، وإحنا مش بنعمل فن، ولكنه عمل أثر في الأطفال والجيل الجديد، والعمل صحى الانتماء فيهم".