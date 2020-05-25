حملات لتطهير ونظافة مدينة القنطرة غرب في ثاني أيام عيد الفطر

أعلن كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أن الوحدة المحلية للمدينة نظمت حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة ورفع تجمعات القمامة والأتربة من الشوارع، وذلك لليوم الثاني على التوالي خلال أيام عبد الفطرالمبارك، وقال إن هذا جاء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال النظافة بمدينة القنطرة غرب.

وأكد "الشحات" على تواصل الحملات خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع القمامة بالقرى والشوارع داخل المدينة وتطهير نقاط تجمع القمامة والحرص على نقل القمامة بشكل أمن بعيدا عن الكتلة السكنية من خلال سيارات الوحدة المحلية المخصصة لذلك وتجميع القمامة في المقالب العمومية.

وأوضح رئيس مدينة القنطرة غرب أنه بمتابعة الحدائق خلال العيد تلاحظ التزام المواطنين بقرارات منع التواجد فى الحدائق وعدم التزاحم في الأماكن العامة، مما يؤكد على وعي مواطني مدينة القنطرة غرب بأهمية الالتزام بالتعليمات للوقاية من فيروس كورونا.