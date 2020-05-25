قرار جمهوري بتعيين الغماري و258 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة بدفعة 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 237 لسنة 2020 الذى نص على تعيين السيد\ محمد مصطفى محمود سيد الغمارى، فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على أن يكون لاحقاً للسيد محمود جابر جاد نصار وسابق على السيد\ فؤاد محمود محمد الجسمى.

ونص القرار رقم 238 لسنة 2020، على أن يعين 258 من خريخى دفعة 2015 مندوباً مساعداً بمجلس الدولة والمنشورة أسمائهم بالجريدة الرسمية وأولهم "إسلام مصطفى محمد صالح سليمان" وأخرهم "حسين عبد القادر حسين مبروك قنديل".

ونشر القراران فى الجريدة الرسمية على أن يتم تنفيذه من قبل وزير العدل.

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