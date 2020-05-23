"مجلس الدولة" يهنئ السيسي بعيد الفطر ويدعو المواطنين للالتزام بالتباعد

قدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدول، برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، أصدق التهاني والتبريكات للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ودعا النادي خلال بيان له، اليوم السبت، الله عز وجل أن يحفظ مصرنا عزيزة أبية، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في جائحة كورونا.

كما دعا النادي، جموع الشعب المصري إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن، وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في ظل زيادة أعداد المصابين بالمرض خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشاد نادي قضاة مجلس الدولة بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لاستمرار عجلة البناء والتنمية والتي لم تمنعها الظروف الحالية من الدوران والإنتاج، وقد ظهر ذلك واضحاً في مشروع بشائر الخير الذي افتتحه الرئيس مؤخراً، وهو ما يرسم بجلاء ملامح رائعة لمستقبل مشرق سنراه ونعيشه في بلدنا الحبيبة مصر.