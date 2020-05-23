"مجلس الدولة" يهنئ السيسي بعيد الفطر ويدعو المواطنين للالتزام بالتباعد
النادي يشيد بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة كورونا
كتب:
محمد عيسى
02:08 م | السبت 23 مايو 2020
قدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدول، برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، أصدق التهاني والتبريكات للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ودعا النادي خلال بيان له، اليوم السبت، الله عز وجل أن يحفظ مصرنا عزيزة أبية، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في جائحة كورونا.
كما دعا النادي، جموع الشعب المصري إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن، وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في ظل زيادة أعداد المصابين بالمرض خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشاد نادي قضاة مجلس الدولة بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لاستمرار عجلة البناء والتنمية والتي لم تمنعها الظروف الحالية من الدوران والإنتاج، وقد ظهر ذلك واضحاً في مشروع بشائر الخير الذي افتتحه الرئيس مؤخراً، وهو ما يرسم بجلاء ملامح رائعة لمستقبل مشرق سنراه ونعيشه في بلدنا الحبيبة مصر.