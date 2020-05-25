نقابة الأطباء تطالب بالإسراع لحماية الأطقم: ليس وقتا للاستقالات

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لمجلس نقابة الأطباء، إن النقابة توجه النداء للرئيس عبدالفتاح السيسي لحمل وزارة الصحة على حماية الأطباء، موضحا أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يوصلنا إلى كارثة حقيقة.

وأضاف الطاهر، في تصريحات لـ"الوطن" أن الأطباء يتساقطون، وهناك رغبة بتقديم استقالات جماعية مسببة نظرا لما يعيشه الطاقم الطبي من خطر، مؤكدا على أن الوقت الحالي ليس وقتا مناسبا للاستقالات، مؤكدا على أن الأطباء يؤدون واجبهم على أكمل وجه لكن الخطر المحيط بهم يتزايد.

وأوضح الأمين العام لمجس نقابة الأطباء، أن عدم السماح بعمل مسحات للأطباء المخالطين يجعلهم سبب نقل للعدوى بدلا من سببا في الشفاء، فتوفير 1000 جنيه سعر تحليل الطبيب سيكلف الدولة الآلاف لتعامل الطبيب مع مئات المرضى يوميا.

وأشار الطاهر، إلى أن خطوة تجهيز مستشفى دعم للأطباء شيء ضروري ولكن ليس كافيا فهناك عدة مطالب أخرى تتمثل في عمل مسحات لاكتشاف أعضاء الفريق الطبي المصابين دون ظهور أعراض حتى لا يتحول الطبيب من شخص يعالج إلى شخص ينقل العدوى.

وتساءل أمين عام مجلس نقابة الأطباء عن أسباب تأجيل رئيس مجلس الوزراء تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى، وهو القانون الذي ينص على تكريم مصابي شهداء العمليات الحربية.

وأكد ضرورة توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، وتلقي التدريب الفعلي على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، وإجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل، وتدريب جميع الأطباء على الحجر أو العزل.