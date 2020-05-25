وزيرة الصحة تنعى شهداء الأطقم الطبية: نذلل أي مشاكل تواجههم

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع وكلاء وزارة الصحة والأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والوقوف على تطورات الموقف أول بأول، إضافة إلى متابعة سير العمل في المستشفيات، والاطمئنان على توفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية والوقائية.

ونعت وزيرة الصحة والسكان، شهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين توفوا في أثناء تأدية الواجب الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدولة لن تنسى تضحياتهم الثمينة والتي أصبحت وساما على صدورنا، كما شكرت الوزيرة جميع الأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص؛ لحماية بلدهم والتصدي لفيروس كورونا.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، وتذليل أي تحديات تواجههم في أثناء تأدية عملهم، كما تابعت أيضًا تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعايير مكافحة العدوى.