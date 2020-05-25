جريمة العيد.. زوج يقتل حماه بعد رفض عودة الزوجة لمنزلها

شهدت منطقة كرداسة، جريمة قتل بشعة في العيد، حيث أمسك شاب سكينا ومزق جسد "حماه" بعد رفضه عودة زوجته لمنزلها.

وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث من ضبط المتهم، وتم إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمياحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا بوقوع جريمة قتل في منطقة أبو رواش.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث تحت قيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم معتصم رزق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر مصاب بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده نتجية التعدي عليه بآلة حادة - سكين - وبإجراء التحريات ومناقشة أسرته أقرت أن زوج ابنته وراء القتل، وأنه حضر إلى المنزل لمصالحة زوجته ورغبته في عودته مرة أخرى لمنزله إلا أن الزوجة رفضت ووقعت مشادة كلامية انتهت بقتل والدها على يد الزوج، بعد أن أخرج الأخير سكينا وسدد عدة طعنات في جسد المجني عليه انهت حياته في الحال.

وألقي القبض على المتهم واعترف بتفاصيل جريمته، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.