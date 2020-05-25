شباب العمال: ننسق مع الجهات المعنية لعرض مشكلات عمالة المقاهي

قال عبدالعزيز سمير، نائب رئيس اتحاد شباب عمال مصر، إنّه جار التنسيق مع الجهات المعنية، لعرض مشكلات العاملين بالمقاهي، الذين تأثروا بإغلاق تمام الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالعزيز، في بيان عنه اليوم، أنّ هناك عمال في مختلف المجالات تأثروا بأزمة فيرس كورونا على رأسهم العاملين بقطاع السياحة، وهناك جهود كبيرة مبذولة من وزارة القوى العاملة، لحل مشكلاتهم، آخرها إعلان صندوق الطوارئ بالوزارة، صرف إعانات للعاملين بقطاع السياحة خلال اليومين الماضيين.

وتابع: "اتحاد شباب العمال يعمل على قدم وساق، لحل مشكلات العاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية"، موجّها التنهيئة للعمال على مستوى الجمهورية بحلول عيد الفطر.