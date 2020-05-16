"شباب العمال" يوجه التحية للرئيس السيسي لاهتمامه بالعمالة غير المنتظمة

قال عبدالعزيز سمير، نائب رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر، إن صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة يتم من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، و600 مدرسة في بعض المحافظات، كما سيتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والذي سيكون بكارت مسبق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري، موجهًا التحية للرئيس السيسي على اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة.

وأضاف عبدالعزيز، في بيان له اليوم، أن الذين صرفوا المنحة من المستحقين عن طريق 2856 منفذا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 65 ألفًا و483 مستحقًا، وبذلك لم يقم بالصرف في آخر يوم للمتخلفين 498 ألفا و648 شخصا.

وأوضح أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه؛ متابعا، "محافظة المنيا جاءت في مقدمة الذيين صرفوا أمس".

وأكد عبدالعزيز، على أن إجمالي الذين صرفوا المنحة خلال الفترة من 13 إبريل الماضي حتى 14 مايو الجاري وصل إلى مليون و538 ألفا و676 مستحقا، صرفوا 769 مليونا و338 ألف جنيه، وذلك من إجمالي مليونين، و37 ألفا و324 شخصا.