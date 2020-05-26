سوء حظ طروحات الحكومة.. يبدأ من تراجع "البورصة" وكورونا تسدل الستار

واجه برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلنت عنه الحكومة قبل عدة أعوام، عثرات لا حصر لها منذ بدايته وحتى الآن، بدأت بالتراجع الحاد في البورصات العالمية، وسوق المال المصرية بالتبعية، وانتهت بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

في فبراير الماضي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللجنة العليا لتنفيذ برنامج الطروحات، بإعادة استئناف الطرح من جديد.

وبحسب تصريحات سابقة، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبا، ولم يحدد وقت.

وأضاف توفيق، أن برنامج الطروحات الأولية كان فيه تأخير بالأساس، ثم جاءت تداعيات فيروس كورونا.

يعد برنامج الطروحات، جزء من خطة الحكومية لتعزيز مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المشاركة، ودعم بورصة الأوراق المالية، حيث كان يتضمن طرح حصص في 23 شركة وبنك، مملوكة للدولة بهدف جمع حصيلة تقدر بـ80 مليار جنيه عند الإعلان عنه.

وبدأ البرنامج أولى خطواته بـ"ولادة متعسرة"، تمثلت في طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان، وكان مخططا أن يتم طرح شركات أخرى مثل الإسكندرية لتداول الحاويات ومصر الجديدة للإسكان وأبو قير للأسمدة.

وبحسب مصدر مسؤول، فإن الحكومة كانت تخطط لاستئناف الطرح في شهر ديسمبر الماضي، لكن هبوط البورصة خلال نهايات العام الماضي أرجأ التنفيذ.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الحكومة استقرت على موعد جديد لاستئناف الطرح خلال الربع الأول من عام 2020، مؤكدا لكن جاءت الريح بما لا تشتهي السفن، وتزايدت حدة فيروس كورونا، ومعه عاد الملف إلى المجهول من جديد، مؤكدا أن الوقت الحالي غير مناسب تماما لطرح شركات في البورصة، ويمكن أن يمتد ذلك إلى نهاية العام.