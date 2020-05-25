منها كارت المتابعة.. 5 شروط لخروج المصابين بكورونا من الحجر الصحي

وضعت وزارة الصحة المصرية عدد من الاشتراطات والقواعد قبل الموافقة على مغادرة أحد مصابين كورونا خلال الحجر الصحي كورونا أثناء فترة خضوعه للحجر الصحي، سواء في الفنادق أو نزل الشباب أو المدن الجامعية.

وتستعرض "الوطن" الشروط في التقرير التالي:

شروط الخروج من الحجر الصحي

- أن يكون المريض قد أنهى بروتوكول علاج الحالات البسيطة لمدة 5 أيام.

- ألا يكون قد ظهرت عليه أي أعراض إكلينيكية آخر يومين.

- يستطيع توفير مكان للعزل المنزلي ويرغب في ذلك.

تعليمات هامة قبل الخروج من الحجر

تسليم المريض نموذج المتابعة والتعليمات.

- التنبيه بالعودة لعمل تحليل PCR بعد أسبوع من خروجه.

ولتنفيذ ذلك يجب على المريض زيارة موقع وزارة الصحة والسكان، لمعرفة أقرب مستشفى لمحل إقامته يتوافر بها خدمة عمل التحليل، أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 105، مع التنبيه بضرورة إحضار نموذج المتابعة لسهولة التعرف على بياناته أثناء إجراء التحليل.

-يسلم المريض 5 كمامات جراحية، يقوم بارتدائها في طريقه للمنزل وأثناء ذهابه لعمل التحاليل.

- يشرح الطبيب المعالج تعليمات الفترة القادمة للمريض.

- تستكمل الممرضة البيانات بموجب كارت المتابعة المنزلية.

- قبل خروج المريض من مكان الحجر الصحي، يجب أن يتم التنسيق مع الإدارة أو المنطقة الصحية التابع لها محل إقامة المريض، متابعة الحالة الصحية للحالة المعزولة فى المنزل تليفونيا، وأن يتم متابعة الحالة للتأكد من اختفاء الأعراض المرضية.