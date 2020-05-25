رئيس الوزراء الروسي يطالب مواطنيه بالامتناع عن السياحة الخارجية

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن من الضروري تجنب أي احتمال لنقل فيروس كورونا إلى روسيا من خارج البلاد، مطالبا المواطنين الروس بالامتناع عن السياحة الخارجية.

وأوضح ميشوسيتين، اليوم، خلال جلسة المجلس التنسيقي لمواجهة فيروس كورونا: "يجب تجنب أي احتمال ولو ضئيل لجلب فيروس كورونا إلى روسيا من الخارج"، وفقا لما نشرته وكالة "سيوتنيك".

وأضاف ميشوستين: "الوضع الصحي في الدول الأجنبية مختلفا، ولا أحد يستطيع ضمان حماية السياح من العدوى بالفيروس. أطلب من مواطنينا عدم التعجل".

ونوه رئيس الوزراء إلى أن عدوى فيروس كورونا نقلت إلى روسيا من خارج البلاد قائلا: "كلنا يعرف أن عدوى كورونا منقولة من خارج البلاد، لذلك نرى أنه من المناسب الامتناع عن الرحلات السياحية إلى الخارج".

هذا وتقوم روسيا على تطوير عدد من اللقاحات لمحاربة الفيروس، حيث أعلن في وقت سابق نائب مدير معهد "روسبوتريبنادزور" للأبحاث، ألكسندر غورليوف، أن النتائج الأولى لدراسة اللقاح ضد "كوفيد 19" على البشر ستظهر في روسيا في مطلع يوليو.

وقال غورليوف بهذا الصدد: "اللقاح ليس دواء تم إنشاؤه، تتشكل السلامة خلال اختبارات طويلة الأجل على أنواع مختلفة من الحيوانات المتطابقة من حيث نوع الخلايا، ومن ثم إجراء اختبارات بعد ذلك على المتطوعين، ونظرا لأن مرحلة الاختبار الطوعي قد أجريت، فإن الحكم على اللقاح عادة ما يتم في غضون شهر إلى 45 يوما، وستظهر النتائج الأولى في بلدنا أوائل يوليو، وهو ما سيبين بأن الاستراتيجية التي اختارها العلماء كانت صحيحة أو خاطئة".