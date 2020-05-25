الطفل إياد "حمزة منسي": عاوز أطلع ضابط

قال الطفل إياد الذي أدى دور حمزة ابن الشهيد أحمد منسي في مسلسل الاختيار، إن أحمد منسي كان ضابطا يحارب التكفيريين، و"نفسي أطلع ضابط صاعقة علشان أموت التكفيريين اللي عاوزين ياخدوا سيناء"، لافتا إلى أنه شارك أيضا في مسلسل بنت القبائل مع الفنانة حنان مطاوع، "لما قابلت حمزة الحقيقي ابن الشهيد منسي لعبت معاه".

وأوضحت والدة الطفل إياد، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن "نجلها يحب الفنان أمير كرارة وفرح بالدور لما جاله، وفي العادة هو بيصحى بدري لأنه موديل لكن في تصوير المسلسل كان بيصحى فرحان ومبسوط، ولما خلص تصوير المسلسل كان زعلان جدا".

وتابعت، "الدور جاء لنجلها عن طريق مكالمة تليفونية لها وإرسال شوت له لكي يحفظه واليوم ده كان متأخر وجاي من الحضانة الساعة 11 ونص بالليل، وكان فيهم المشهد اللي فيه رفح والشيخ زويد والعريش وهو عنده 4 سنوات، وبمجرد ما شوفت الكلمات قولت مش هيقدر يحفظها لأنه أول مرة يسمعها، ولما حفظتهمله لقيته متجاوب جدا وبيحفظهم، وعملت الفيديو وبعتهلهم وكلموني قالوا إنه معاهم في المسلسل بنسبة 95%، وبعتولي الاسكرين واللبس وكان في تعليق واحد إنه لازم يقص شعره لأنه كان كبير جدا".

واستكملت، "في البداية مكنتش أعرف أي تفاصيل عن المسلسل غير أن اسمه الاختيار، ولما روحت اللوكيشن وعرفت طبيعة المسلسل مكنش في أي تعليق على أنه يقص شعره، وبالفعل قصه، وكان مبسوط وهو بيقص شعره جدا، وبيضحك على عكس أنه بيحبه طويل، وبعد انتهاء المسلسل طلب مني بدلة زي بتاعة الضباط وعمل سيشن واتصور بيها ومعاه بندقية".