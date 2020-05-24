أرملة الشهيد أحمد المنسي: مشهد إعدام عشماوي أثلج صدورنا وأهالي الشهداء

قالت منار سليم أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي بطل ملحمة البرث، إنها فخورة بزوجها الشهيد وكل يوم يمر نزداد فخراً به "بنعرف حاجات مكناش نعرفها ويمكن حاجات كتير حصلت خلال الـ3 سنوات منذ استشهاده، لكن كلها أحداث مبشرة بالخير وبتقول إن مصر ماشية في الطريق الصح والخير هيعم ومصر هتعدي لبر الأمان".

وأضافت سليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن "الله سيحفظ مصر وهو ما نعيش عليه حالياً وعلى أمل أن يحدث ونراه بأعيننا والأحداث تؤكد ذلك، لافتة إلى أنه منذ الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة الشهيد أحمد المنسي ويوميا أتلقى اتصالات من أشخاص يتحدثون عن حبهم لنا وللشهيد ويدعون له".

وتابعت أن "الحلقة الـ28 من المسلسل كانت حاجة تانية خالص كان يوم عالمي والناس كلها مترقبة والكل بيتكلم عنها ومنتظرها، كان يوم غريب من أوله وبعد الحلقة جالي تليفونات من الوطن العربي كله الإمارات، السعودية، والناس كلها بتعيط والوطن العربي كله بيعيط وبيدعوا لأحمد وشهداء البرث وكل رجال الجيش والشرطة".

واستكملت: "دايما بقول إن ربنا خد أحمد عنده لكن إداني 100 مليون مواطن مصري حبايبنا وأهلنا ومحاوطنا ودايما بيطمنونا أنهم معانا وأهلنا"، مشيرة إلى أنها "رأت مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي في المسلسل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بوضوح أكثر من خلال الفيديوهات وشوفتها وكلنا منتمناش الموت أو نشوف حد بيموت ولكن هو أثلج صدورنا كلنا واتشفينا وأهالي الشهداء بالتحديد".

كما أنها تستنكر الناس "اللي بتقول لا دي حرمة وتمثيل وحقوق إنسان، منين بيقولوا كده وهو أصلا وأمثاله هما اللي عودونا نشوف الدم ومشاهد الموت في أعز الناس لينا وهما اللي عملوا كده وزرعوا ده في المجتمع، وهما الإخوان شوفنا منهم كتير وكل بيت مصري دلوقتي في شهيد، وهو كان مشهد رائع".

ووجهت الشكر للشعب والجيش الليبي الذي أعطانا هدية جميلة وقبض على عشماوي، وفضلوا معانا على العهد لغاية ما وصل مصر واتحاكم وخد جزاءه العادل بما يرضي الله، ووجهت الشكر أيضاً للمخابرات المصرية والجيش المصري الذي يحمي البلد وجعل مصر في مكانة أخرى عن جميع دول العالم.